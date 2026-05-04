Риски ищут пути экспорта

ЦБ отправил крупным страховым компаниям письмо, где указал на целесообразность перестрахования рисков СПГ и судов, идущих в Китай, в одной из крупнейших страховых компаний этой страны. По словам экспертов, это может быть связано с ситуацией в Персидском заливе, которая заставила Китай нарастить потребление российского сырья.

О том, что ЦБ разослал крупнейшим компаниям сегмента страхования грузов письмо с предложением перестраховывать сжиженный природный газ (СПГ) и суда, идущие в Китай, в одной из ведущих страховых компаний этой страны, рассказали “Ъ” три собеседника на рынке страхования. Из письма следует, что, согласно договоренностям с китайской стороной, для обеспечения сотрудничества двух стран в страховании грузов и защиты российского танкерного флота, перевозящего СПГ, регулятор считает целесообразным установить сотрудничество с китайским страховщиком «в целях разработки возможных вариантов страхования российского экспорта», рассказал собеседник “Ъ” из крупной страховой компании. По словам другого источника “Ъ”, ЦБ предоставил контакты китайского страховщика. При этом условия перестрахования указаны не были. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2025 года объем поставок российского СПГ в Китай увеличился на 18,3% относительно 2024 года, до 9,8 млн тонн. В стоимостном выражении объем импорта СПГ из РФ в 2025 году составил $4,985 млрд.

Поставки российского газа в Азию становятся особенно актуальными в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, говорят эксперты. Катар, обеспечивающий пятую часть мирового производства СПГ, был вынужден остановить экспорт после блокировки Ираном Ормузского пролива. По оценкам министра финансов США Скотта Бессента, более 50% энергоресурсов поступает в КНР из Персидского залива (интервью CNBC).

Учитывая ситуацию в Персидском заливе, Китаю нужен российский газ, соответственно, на политическом уровне могло быть принято решение о передаче риска по поставкам в Китай через механизмы перестрахования, полагает совладелец страхового брокера Mains Екатерина Юмашева. По данным Главного таможенного управления КНР, Россия в первом квартале этого года поставила в Китай 1,382 млн тонн сжиженного природного газа, что на 6,72% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Эксперты позитивно оценивают сотрудничество с Китаем. Перестраховочных мощностей для страхования грузов по-прежнему не хватает и работа с китайскими контрагентами позволяет во многом решить эту проблему, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота. Крупный китайский перестраховщик в состоянии принять и удержать на себе весь предложенный риск, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Перспективы можно назвать осторожно позитивными, но с поправкой на длинный горизонт планирования, говорит советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков. Китайский бизнес крайне рационален и не станет рисковать своим положением на глобальных рынках ради относительно небольшого объема российских премий, поясняет он. «У нас были попытки передавать им риски, когда клиент хотел застраховаться не в российской компании, но сотрудничество так и не состоялось»,— отмечает начальник отдела страхования грузов брокера Remind Дмитрий Грушин. Речь шла о прямых полисах, выданных китайскими страховыми компаниями, а не о перестраховании, обращает внимание он. «Пока есть политическая воля, может быть "спокойная вода", но ситуация может измениться уже в мае, когда все-таки разблокируют Ормузский пролив»,— говорит Екатерина Юмашева.

Вместе с тем эксперты и страховщики указывают на сложности сотрудничества с Китаем. Несмотря на достаточные перестраховочные мощности китайских партнеров, условия и тарифы по перестрахованию могут оказаться не самыми выгодными, поскольку в страховую премию могут быть включены страховые и санкционные риски, отмечает господин Бархота. Еще один сдерживающий фактор — бюрократия, говорят эксперты. Урегулирование убытков может быть значительно более долгим и сложным процессом, чем при работе с европейскими страховщиками, считает господин Рыбаков: «Китайские партнеры славятся запросом огромного объема информации и долгим процессом принятия решений».

Юлия Пославская