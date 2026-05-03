Шесть жителей Белгородской области пострадали при налете дронов ВСУ

Шебекинский и Белгородский округа, а также город Грайворон Белгородской области подверглись налету беспилотников ВСУ. В результате ранения получили шесть мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при детонации дрона пострадал водитель грузового автомобиля — у него минно-взрывная травма и осколочные ранения груди и ноги. В городе Шебекино беспилотники атаковали два многоквартирных дома: ранена женщина, повреждены кровля, фасад, остекление и два автомобиля. В Грайвороне дрон ударил по легковой машине, пострадала еще одна женщина, также повреждены три частных дома.

Кроме того, после ухудшения состояния за помощью обратились три женщины, пострадавшие накануне в поселке Дубовое. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшие получают необходимую помощь, часть из них госпитализирована.