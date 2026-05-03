Аэропорт Домодедово заработал с ограничениями

В работу московского аэропорта Домодедово ввели ограничения. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— указано в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее ограничения вводили в работу аэропорта Внуково. Сегодня Москва подверглась налету беспилотников. С начала суток на подлете к городу сбили шесть дронов ВСУ.