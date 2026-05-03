В Сеуле прошли соревнования по сну

2 мая в столице Южной Кореи состоялись состязания по короткому дневному сну (power nap). По мнению ряда исследователей, такой сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа, от которого люди часто страдают из-за стрессов и переработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: KimВ Soo-hyeon / Reuters Фото: Ahn Young-joon / AP Следующая фотография 1 / 3 Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: KimВ Soo-hyeon / Reuters Фото: Ahn Young-joon / AP

Организатором соревнований является мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание общественности на проблему недосыпа и помочь людям научиться восстанавливать свои силы. По некоторым данным, Южная Корея является одной из стран—членов Организации экономического сотрудничества и развития, где люди наиболее перегружены работой и страдают от недосыпа.

Прошедшие вчера состязания по короткому дневному сну проводится в Сеуле уже третий год. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение примерно одного часа как следует поспать. Качество сна оценивают судьи — они надевают участникам соревнований пульсометры и замеряют динамику частоты сердечных сокращений за все время состязания.

В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю столицы — он и стал победителем. Второе место занял 37-летний офисный работник, которому, по его словам, удается спать ночью всего около трех-четырех часов.

Евгений Хвостик