Глава ExxonMobil ожидает дальнейшего роста цен на нефть

Генеральный директор американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что цены на нефть продолжат расти из-за войны в Иране. Он сказал в эфире телеканала CNBC, что текущие цены не отражают в полной мере масштабов перебоев с поставками нефти.

Генеральный директор корпорации ExxonMobil Даррен Вудс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Генеральный директор корпорации ExxonMobil Даррен Вудс

«Для большинства очевидно, что с учетом беспрецедентных перебоев рынок еще не полностью ощутил последствия»,— заявил господин Вудс. По его словам, цены на нефть продолжат расти, пока Ормузский пролив остается закрытым. Но даже после его открытия нормализация поставок нефти с Ближнего Востока займет один-два месяца.

Господин Вудс отметил, что некоторому сдерживанию цен способствовало то, что на момент начала кризиса в пути находилось большое количество танкеров с нефтью. Кроме того, помогло высвобождение значительных запасов со стороны многих стран и компаний.

С начала войны в Иране мировые цены на нефть выросли примерно на 60%.

Яна Рождественская