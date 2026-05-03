VR «попарит» в бане

Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками, в рукава которой встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни печи, а те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям Фонда «Сколково» и автор Telegram-канала «Ныряем» Алексей Каленчук:

«Эта разработка на очень ранней стадии, и вряд ли она станет популярной, потому что подобные костюмы — это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, просто потребительская электроника, в общем-то. А вот создать такой костюм и адаптировать его под каждого человека для точного прилегания (без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют) это очень дорого. Поэтому вряд ли устройство будет массовым.

В России самым громким и известным был проект Teslasuit с белорусскими корнями, который симулировал ощущения прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции.

Идея крутая, но для массового рынка подобное малоприменимо. Все это в основном касается нишевых тренажеров, симуляторов для военных, космонавтов.

Но в целом сами технологии могут перейти в массовый сегмент. Например, представьте, что джойстик для консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации, то есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, что человек не мог определить, находится он в виртуальном мире или настоящем».

Что еще кроме похода в сауну способны имитировать устройства виртуальной реальности? На этот вопрос “Ъ FM” ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин:

«С виртуальной реальностью сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений от жилетов, перчаток, добавляют сенсоры отслеживания взгляда и даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые нужно буквально класть в рот или располагать рядом с носом, чтобы они выделяли соответствующие ферменты.

Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами, называется оно телеприсутствие. Это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь "погрузиться" в тело робота и управлять им. Поднимаешь руку с контроллером — и машина делает то же, нажимаешь на кнопку — она сжимает пальцы, берет предметы.

Сейчас технологии доходят до того, что уже роботы-бармены могут проводить чайные церемонии. Также это могут быть задачи, связанные, например, со спасательными миссиями.

Мы, не используя провода, то есть прямое управление, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи, например, в огне при пожаре. Недавно был запрос на применение такой техники как раз в связке с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют робота, который подходит, осматривает местность, двигает миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее».

Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная и виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям «совместно» смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре; тренироваться на искусственном беговом тренажере и наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова:

«Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. Начиналось все это когда-то с кинотеатров с движущимися креслами. Потом VR зашел также и в квесты, есть площадки, которые работают на такой технологии.

Но массовым это явление не стало, по крайней мере в России и СНГ. Площадки, которые не используют VR, превалируют, их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массы, когда ее можно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени. Кроме того, я пока не очень верю в то, что бизнес станет на это тратиться и считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово это прикольно, в частности, как инфоповод, но массово — нет».

Ранее Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) отчиталась об очередных убытках: на разработках виртуальной реальности компания потеряла $4 млрд по итогам квартала. По данным The Wall Street Journal, в 2026-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1,5 тыс. работников попали под сокращение.

Ульяна Горелова, Анжела Гаплевская