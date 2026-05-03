Глава МВД Франции прибудет на несогласованную рейв-вечеринку на военном полигоне

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес прибудет на военный полигон Корнусс в департаменте Шерр. Там, несмотря на предупреждения властей, проходит рейв-вечеринка, на которую собрались от 17 тыс. до 40 тыс. человек, передает радио ici.

Рейв-вечеринка Teknival 2026 проходит с 1 мая. Она организована на полигоне, принадлежащем Генеральному управлению вооружений Франции. CNN со ссылкой на главу местной префектуры Филиппа Ле Моинг Сюрзура писало, что мероприятие было признано незаконным. Ее организаторы не смогли получить одобрения на проведение мероприятия. Местная администрация предупреждает, что на территории могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

Несмотря на запрет, люди прибывают на место проведения фестиваля. По данным ici, 2 мая на полигон приехали более 600 сотрудников полиции. CNN сообщает, что они выписывали участникам штрафы. При этом очевидцы в разговоре с AFP отмечали, что правоохранители не беспокоят участников. Как сообщает ici, в этот же день недалеко от места проведения мероприятия обнаружили неразорвавшийся снаряд.

По данным CNN, во Франции периодически проводят нелегальные рейвы, которые называют «свободными вечеринками». Их организовывает движение, зародившееся в 1993 году. Оно устраивает вечеринки на заброшенных полях, в лесах или на частных площадках.