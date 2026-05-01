Два жителя погибли и еще два ранены в Белгородской области за сутки от атак ВСУ

В результате атак ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки два человека погибли и еще два были ранены. Разрушения получили 36 жилых помещений, 23 автомобиля, а также коммерческие и социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области от атаки украинского беспилотника погибли два местных жителя 18 и 15 лет. В момент удара они передвигались на мотоцикле, который БПЛА «целенаправленно атаковал». От полученных травм оба подростка скончались на месте.

В Белгородском округе ранения от атаки БПЛА получил житель поселка Дубовое. Его госпитализировали в клиническую облбольницу. В поселке от ударов дронов также повреждены коммерческий объект, многоквартирный дом, две легковушки и один грузовик.

В Валуйском округе в селе Казинка в результате детонации беспилотника пострадала местная жительница. Ей оказали помощь в Валуйской ЦРБ, дальнейшее лечение белгородка продолжит амбулаторно.

За предыдущие сутки из-за атак ВСУ на Белгородскую область погибли три человека и еще 18 пострадали.

Егор Якимов