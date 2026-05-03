Песков заявил о возвращении России к жесткой конфронтации с Европой

Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, и готовы тратить большие деньги на военное строительство.

«И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь»,— добавил господин Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он также отметил, что европейские страны предпринимают шаги конфронтационного характера, пытаясь компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали расширение оборонного потенциала Европы на фоне угроз США выйти из альянса. В Брюсселе готовят план «европейского НАТО», главным идеологом которого выступает Германия. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне подтвердил, что альянс считает Россию «угрозой номер один». ЕС в «Белой книге о европейской обороне» также называл Москву «фундаментальной угрозой».