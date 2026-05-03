Дороги в центре Москвы перекроют 4 мая для репетиции парада Победы

В центре Москвы 4 мая перекроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба дептранса. По данным ведомства, дороги перекроют с 16:30 и до конца мероприятий.

Движения транспорта не будет на следующих улицах:

  • на Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.
  • на улицах Варварка, Балчуг, Ильинка, Болотная и Солянка.
  • на Гончарной набережной — от Гончарного проезда до Котельнической набережной.
  • на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережных.
  • в переулках Фалеевский, Ветошный, 1-й и 2-й Раушский.
  • на Старой и Болотной площадях.
  • на Большом Москворецком мосту.
  • в Китай-городском проезде.

Кроме того, на указанных участках будет временно запрещена парковка. Машины нельзя будет парковать с 00:01 мск 4 мая до 03:00 5 мая.

В этом году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. В Минобороны России сообщали, что такое решение связано с текущей оперативной обстановкой. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.

