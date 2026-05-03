Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил призыв Владимира Путина к законодателям, которых он попросил «не зацикливаться на запретах». По мнению господина Пескова, речь шла о том, что россиянам не объясняют смысл инициатив.

«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают... Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Призыв к законодателям Владимир Путин адресовал во время выступления в Совете законодателей. Президент отметил, что законодательный процесс должен быть системным и творческим. «Излишние барьеры тормозят развитие,— заявил глава государства. — Это все явления временные, проходящие, а Россия — вечна».