Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах

Президент России Владимир Путин на выступлении в Совете законодателей призвал российских парламентариев не зацикливаться на запретах. По его словам, излишние барьеры тормозят развитие.

Президент подчеркнул, что законодательный процесс должен быть системным и творческим. «Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны, и важно их достойно преодолевать...— оговорился Владимир Путин.— Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей <...> — это контрпродуктивно».

«Излишние барьеры тормозят развитие,— заявил глава государства.— Это все явления временные, проходящие, а Россия — вечна».

Заседание Совета законодателей приурочено ко Дню российского парламентаризма. В этом году парламенту в России исполнилось 120 лет. Мероприятие прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, где заседала первая Государственная дума Российской империи.

Степан Мельчаков