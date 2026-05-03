«Оскар» переписал правила игры

Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения.

В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для “Ъ FM” прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бронзит. По его словам, премия таким образом стала ближе к художнику:

«Нововведения я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, два-три классных фильма, а актер прекрасно сыграл в двух картинах, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие ИИ в работах, которые борются за "Оскар". Не думал, что я до этого не могу подать два фильма на премию, если они оба прошли квалификацию.

Я не чувствовал этих ограничений, они не были указано в правилах. Это все обговаривается с Академией. "Три сестры" подавались в том числе от России, но они, объявляя номинантов, вообще не упоминали РФ. Они объявляют название фильма и режиссера — "Три сестры", режиссер Константин Бронзит. Это тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что таким образом подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и его кино».

Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний Богатырь. Наследие» Антон Маслов:

«Главное, чтобы "Оскар" не потерял свою силу. Я думаю, что эти потуги умирающего прошлого ведут только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях.

В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги. Должен быть ответственный человек, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж и показать людям. Ты как режиссер, когда принимаешь решение по тому, как это должно быть, — это одно. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, прошедший очень много проектов, много артистов, обладающих своим обаянием, все это, конечно, создает ощущение кино».

Использование искусственного интеллекта при создании фильма вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев:

«Американцы — люди консервативные в этом смысле. Они пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то сценарную функцию, поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас.

Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсаций.

Это как фармацевтика: если проводятся клинические исследования с участием людей и что-то идет не так, то какая-нибудь Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, многие специалисты, которые могут потерять работу из-за новых технологий, не хотят, чтобы это случилось».

К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решения связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко, как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 2025 году скончался.

Станислав Крючков