Сход вагонов в Литве парализовал движение поездов в калининградском направлении

Авария на железной дороге в Литве привела к серьезным задержкам поездов, следующих в Калининград и обратно. Белорусская железная дорога (БЖД) оперативно организовала помощь пассажирам, обеспечивая их питьевой водой, питанием и медицинской поддержкой.

Движение транзитных поездов через территорию Литвы на калининградском направлении полностью остановлено. Причиной стал сход с рельсов в Каунасском районе локомотива и нескольких товарных вагонов, следовавших из Дуйсбурга. Вагоны перевозили метанол — опасный химический груз.

Это уже вторая авария на литовских железных дорогах за последние дни — ранее, в пятницу, на станции Гуджюнай в Кедайнском районе с рельсов сошли несколько платформ с щебнем.

Из-за инцидента нарушен график движения следующих пассажирских поездов:

№ 360 Калининград – Адлер

№ 148 Калининград – Москва

№ 147 Москва – Калининград

№ 79 Санкт-Петербург – Калининград

№ 29 Москва – Калининград

«БЖД принимает меры по оказанию помощи пассажирам поездов №29 Москва – Калининград, №79 Санкт-Петербург – Калининград, №147 Москва – Калининград в части обеспечения их питьевой водой и питанием», — сообщила пресс-служба БЖД в своем телеграм-канале. Также предусмотрено оказание медицинской помощи пассажирам и техническое обслуживание подвижного состава.

БЖД также организовала специальный маршрут для пассажиров, следовавших из Калининграда в Москву. Группа вагонов сообщением Минск – Москва от поезда №148 Калининград – Москва теперь отправлена отдельным поездом №248 Минск – Москва. Время отправления из Минска — 09:49, прибытие в Москву — в 19:44.

На данный момент литовская сторона не сообщает, когда будет восстановлено движение. Пассажирам, планирующим поездки в Калининград, рекомендуется следить за обновлениями на официальных сайтах железных дорог и быть готовыми к возможным изменениям в расписании.