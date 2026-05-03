Сон избавляют от сомнительных добавок

Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовало издание The New York Times.

В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники “Ъ FM”. В некоторых случаях прием «сонных» БАДов может нанести вред здоровью, подчеркнул врач-сомнолог Павел Кудинов:

«Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога — это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валериана, мелатонин снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит и со временем позволяют лучше засыпать, поэтому их немедленное действие в некотором смысле сомнительно. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект.

Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно: он не поедет. При сильной тревоге просто магний человека не спасет.

Здесь 20% эффекта — это плацебо. Главное в этих добавках — их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то, да, они могут помочь облегчить ситуацию сиюсекундно. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких БАДов не решит проблему. Просто человек обратится к специалисту, когда уже с бессонницей станет справляться существенно тяжелее».

Согласно данным опросов медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А исследования Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, утверждает врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов:

«Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон — это сложноструктурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого и поверхностного сна, между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могло бы решить проблему разом: я плохо сплю, выпью вот эту конкретную таблетку, и она мне поможет.

Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, то проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография: навешиваем на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, где нарушение, и подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные лекарственные препараты работают. В том, что представлено в виде добавок, нет механизма действия.

Дело в том, что это одна из форм регистрации пищевого продукта, или это то, что не попало в нормальную научную медицину. То есть это не повод такие БАДы не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с "темной стороны".

В нашей стране в принципе добавки довольно популярны именно как волшебное решение.

Условно говоря, у нас есть некая проблема, мы их пьем, так как не хотим принимать лекарства, потому что это же "страшная химия", а биодобавки это якобы натурально, и поэтому полезно. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено».

Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, предупреждает врач-кардиолог и специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин:

«Люди ищут быстрый способ заснуть без врача, без рецепта. Возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь в никуда.

Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, очень часто — апноэ (храп), побочный эффект от каких-то лекарств, очень сильный стресс. Женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. При этом ни в коем случае нельзя использовать с этой целью антигистаминные. Это машина времени в 1950-е годы. От сильных снотворных препаратов потом сложно отвыкать: в течение полугода идет снижение дозировки, которые были назначены от безысходности.

И если нужно поправить сон, например, у пожилых женщин с очень высокой тревожностью, которые никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность».

Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть больше половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса «СберЗдоровье». В 2025 году число жалоб на нарушения сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в три раза чаще мужчин. Пациентов беспокоят хроническая усталость, разбитость и «туман в голове».

Ангелина Зотина