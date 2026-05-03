Госсекретарь президента США Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в ночном клубе в Майами. Об этом сообщило The New York Post (NYP) со ссылкой на заместителя главы администрации Белого дома Дэна Скавино.

Господин Скавино опубликовал в соцсети Х видео с выступлением Марко Рубио. «Несколько минут назад, за кулисами, — наш великий госсекретарь Марко Рубио тоже диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе… Вперед!!!»,— написал политик. Ни Дэн Скавино, ни NYP не уточнили, чья это была свадьба.

Марко Рубио занимает несколько должностей в администрации президента США Дональда Трампа. Он работает и. о. советника президента по национальной безопасности, помогает курировать переход власти в Венесуэле после свержения ее президента Николаса Мадуро. В должность госсекретаря президента США Марко Рубио вступил 21 января 2025 года.