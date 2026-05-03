В Удмуртии объем поставок бересты за границу составил 12% от прошлого года

За 2025 год Удмуртия экспортировала за границу 352,2 кг бересты. За четыре месяца 2026 года объем поставок составил 12% от прошлого года — 42,9 кг. Об этом сообщает пресс-служба управления Росссельхознадзора по Удмуртии.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

За январь—апрель 2026 года 42,9 кг бересты и 0,66 кг сушёных корней сосны отправились в Японию и Великобританию.

Всего за 2025 год 352,2 кг бересты отправилось в Данию, Японию, Испанию, Тайвань и Великобританию. 4,48 кг сушеного соснового корня экспортировали в Японию и Великобританию.

Напомним, 13,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Карина Пырина