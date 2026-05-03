Словения получит четырежды премьера

Несмотря на электоральный проигрыш с минимальным счетом либеральному движению «Свобода» премьера Роберта Голоба, коалицию большинства в Словении сформирует правая Словенская демократическая партия Янеза Янши. Известный близостью к президенту США Дональду Трампу и уходящему венгерскому премьеру Виктору Орбану ветеран словенской политики, уже трижды бывший премьером, сможет на наступающей неделе в четвертый раз возглавить правительство. Таким образом, после триумфа в Венгрии ЕС столкнется с ослаблением позиций не только в Болгарии, но и Словении. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Лидер Словенской демократической партии Янез Янша

В конце минувшей недели парламент Словении, сформированный по итогам выборов 22 марта, принял новый закон о правительстве. И хотя революционных изменений он не несет (за исключением разве что сокращения числа министерств с 19 до 14), принципиальное значение имеет то, что инициатором принятия закона выступила находившаяся до сих пор в оппозиции Словенская демократическая партия экс-премьера Янеза Янши, а поддержали его 49 депутатов из 90.

Тем самым в Словении фактически сформирована новая коалиция большинства во главе с партией экс-премьера. А сам Янез Янша объявил, что со всеми поддержавшими закон готов заключить соглашение о правящей коалиции, на базе которого и будет создано новое правительство. Произойти это должно уже на предстоящей неделе.

Формирование правительства станет развязкой противостояния, которое обозначилось на парламентских выборах в Словении. Ставки на них были изначально подняты достаточно высоко — не столько из-за борьбы за власть в самой республике, сколько из-за восприятия словенского голосования как индикатора настроений в Евросоюзе, где нынешней весной проходили выборы еще и в Венгрии с Болгарией.

Словенские выборы воспринимались как своего рода тест, куда пойдет Европа — к укреплению позиций либерализма либо к усилению праворадикальных тенденций.

Если находившийся у власти в Словении последние четыре года премьер-либерал Роберт Голоб практически полностью ориентировал свою политику на Брюссель, то его главный оппонент консерватор Янез Янша никогда не скрывал политической близости с президентом США Дональдом Трампом и премьером соседней Венгрии Виктором Орбаном. И хотя победу в марте с минимальным отрывом одержало либеральное движение «Свобода» Роберта Голоба, получив в 90-местном парламенте 29 мандатов — на один больше, чем у правых, создать коалицию большинства премьеру-либералу не удалось.

Зато это сумел сделать Янез Янша, уже трижды возглавлявший правительство Словении. Причем формирование новой правящей коалиции стало очевидным еще до принятия словенским парламентом инициированного партией экс-премьера закона о правительстве.

В середине апреля при активной поддержке партии Янеза Янши спикером парламента Словении был избран Зоран Стеванович — лидер считающейся внесистемной партии Resnica («Истина»), которая не только впервые прошла в Госсобрание с пятью депутатами, но и стала ключевым фактором при формировании коалиции большинства.

Оппоненты обвиняют нового словенского спикера в том, что он является «рукой Кремля», а сам Стеванович открыто называет санкции ЕС против России «голом в собственные ворота».

Более того, в своих первых после избрания спикером интервью «Радио и телевидению Словении» и российскому «Спутнику» Зоран Стеванович подтвердил готовность выполнить предвыборное обещание провести референдум о выходе Словении из НАТО и планы посетить Москву «для наведения мостов между Востоком и Западом».

Сейчас от нового спикера ждут ответного шага в отношении поддержавшей его Словенской демпартии — активного содействия избранию Янеза Янши премьером. То, что это произойдет уже в ближайшее время, практически никто в Словении не сомневается. Убедительное большинство голосов, поданных за закон о правительстве, стало наглядным тому подтверждением.

А когда Янез Янша станет четырежды премьером, во власти в Словении появится малоудобный для Евросоюза тандем. И Брюсселю после триумфа на выборах в Венгрии и ухода Виктора Орбана придется столкнуться с ослаблением позиций не только в Софии, где победил считающийся антиевропейским и пророссийским Румен Радев, но и в Любляне.