Два пилота пострадали при падении вертолета в Таиланде

В провинции Самутпракан на юге Таиланда потерпел крушение легкий двухместный вертолет Guimbal Cabri G2. Инцидент произошел вскоре после взлета, когда машина поднялась на высоту около десяти метров. У вертолета возникла техническая неисправность, и пилот попытался совершить посадку, сообщает Khaosod.

При приземлении лопасти задели высокую траву, из-за чего начался пожар и судно потеряло устойчивость. Огонь охватил двигатель, и спасателям потребовалось около получаса, чтобы потушить пламя. Обоим находившимся на борту удалось выбраться из кабины самостоятельно.

Пострадавшие — владелец местного завода и второй пилот — получили легкие травмы. Они направлялись с одного предприятия в Самутпракане на завод в провинции Чонбури. Крушение произошло в промышленной зоне, вдали от жилых домов, поэтому никто из посторонних не пострадал. Полиция выясняет точные причины аварии.