В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,9 зафиксировано в акватории Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на глубине 10 км в 151 км к югу от Керчи и в 118 км к юго-юго-востоку от Феодосии. Землетрясение произошло накануне ночью в 23:26 по местному времени.
Информации о разрушениях в результате землетрясения не поступало.
В конце апреля серия землетрясений с максимальной магнитудой 4,3 была зафиксирована в Турции. Самый сильный толчок произошел на востоке страны, жертв и разрушений нет.