Налет БПЛА на Воронежскую область привел к пожару на заводе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили, уничтожили и подавили 14 беспилотных летательных аппаратов в небе над одним из южных районов региона. По предварительным данным, пострадавших нет.

В результате падения обломков одного из БПЛА на объекте местного предприятия произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, в одном из населенных пунктов района взрывной волной выбило окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного многоквартирного здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

Глава региона не уточнил, о каком именно районе идет речь. Данные о последствиях атаки продолжают уточняться. Силы ПВО продолжают нести дежурство в области.