Поезда между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за ЧП в Литве
Три поезда между Калининградом и двумя городами России задерживаются из-за схода грузового поезда на Литовской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ФПК.
По данным ФПК, задерживаются рейсы:
- № 360 Калининград – Адлер;
- № 148 Калининград – Москва;
- № 147 Москва – Калининград.
Максимальное время задержки — 8 часов. Пассажирам поездов оказывают помощь сотрудники поездных бригад, людям выдают «чайную продукцию».
Для пассажиров поездов № 148 из Минска и № 360 по станции Смоленск подготовят резервные составы. Состав из Минска отправится в 9:49 мск. Состав из Смоленска — в 12:04 мск.
По данным литовского издания Lietuvos rytas, локомотив и четыре грузовых вагоов сошли с рельс в городе Йеся. В некоторых из них перевозили метанол. Поезд следовал из немецкого города Дуйсбурга.