Поезда между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за ЧП в Литве

Три поезда между Калининградом и двумя городами России задерживаются из-за схода грузового поезда на Литовской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ФПК.

По данным ФПК, задерживаются рейсы:

№ 360 Калининград – Адлер;

№ 148 Калининград – Москва;

№ 147 Москва – Калининград.

Максимальное время задержки — 8 часов. Пассажирам поездов оказывают помощь сотрудники поездных бригад, людям выдают «чайную продукцию».

Для пассажиров поездов № 148 из Минска и № 360 по станции Смоленск подготовят резервные составы. Состав из Минска отправится в 9:49 мск. Состав из Смоленска — в 12:04 мск.

По данным литовского издания Lietuvos rytas, локомотив и четыре грузовых вагоов сошли с рельс в городе Йеся. В некоторых из них перевозили метанол. Поезд следовал из немецкого города Дуйсбурга.