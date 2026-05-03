Двое взрослых и ребенок пострадали при ударе БПЛА по дому в Смоленской области

Двое взрослых и ребенок получили ранения при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

По данным господина Анохина, над Смоленской областью за ночь силы ПВО и РЭБ сбили 21 беспилотник ВСУ. Одного пострадавшего мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. В регионе сохраняется угроза беспилотной опасности.