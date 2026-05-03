В Кузбассе вода подтопила шахты им. Кирова и «Комсомолец»

В Кемеровской области 2 мая пришлось вывести на поверхность работников шахты им. Кирова. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Ине, сообщил врио главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа региона Василий Мельник.

«Вода начала поступать в отработанное пространство старых шахтовых выработок 1940-х годов, через которые приток воды попал в смежные участки шахты им. С. М. Кирова»,— рассказал руководитель округа.

По данным чиновника, в настоящее время ведется ремонт водооградительного вала, из шахты откачивается вода. В работе задействовано 45 единиц спецтехники. В сообщении ТАСС указывается, что работа предприятия приостановлена.

Главное управление МЧС по Кемеровской области в субботу также сообщало о том, что талые воды попали и в шахту «Комсомолец», расположенную в том же округе. «К ликвидации последствий привлекаются 19 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. По состоянию на 22:30 подразделения военизированной горноспасательной части МЧС России завершили работы и убыли в пункт постоянной дислокации»,— говорится в сводке ведомства, опубликованной поздно вечером 2 мая.

Валерий Лавский