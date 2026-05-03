Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Сегодня вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы (АГС) до 363 позиций. Обновление списка связано с внедрением нового классификатора профессий, из которого в реестр АГС добавили актуальные специальности. При этом многие должности, ранее указанные общими терминами, теперь детализированы по конкретным направлениям, а количество доступных врачебных специализаций выросло более чем в три раза.

Теперь альтернативную службу можно пройти по таким специальностям, как травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог и зоолог. Список также пополнился творческими и рабочими профессиями, включая настройщика пианино и костюмера, а также водолаза, газосварщика, лесного пожарного.

Количество организаций, в которых предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, увеличилось с 1798 до 1927. Был расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни.