На Филиппинах эвакуировали тысячи человек после извержения вулкана

На Филиппинах началось извержение вулкана Майон, расположенного в юго-восточной части острова Лусон. Тысячи людей были эвакуированы из прилегающих районов, передает Bloomberg.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) установил третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Специалисты предупреждают о рисках возникновения оползней и схода потоков раскаленной лавы.

По данным Департамента социального обеспечения и развития, в эвакуационных центрах сейчас находятся почти 1500 семей — это более 5 тысяч человек, уточняет Manila Bulletin. Власти ввели запрет на нахождение в опасной зоне в радиусе шести километров от кратера. Жителям в радиусе восьми километров рекомендовано сохранять бдительность и быть готовыми к экстренной эвакуации в случае усиления активности вулкана или повышения уровня тревоги до четвертого уровня.