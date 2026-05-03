Во Внуково, Шереметьево и Пулково ввели ограничения на полеты

В петербургском аэропорту Пулково и московских Шереметьево и Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации. В 3:39 мск Внуково возобновило работу.

Около 23:00 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности налета беспилотников, а после полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА на подлете к столице. О каких-либо последствиях налетов они не рассказывали.

Вчера вечером ограничения на полеты ввели в аэропортах городов Пскова и Костромы. Они не принимают самолеты до сих пор.