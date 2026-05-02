За шесть часов над Россией сбили 146 беспилотников

Силы ПВО за шесть часов сбили 146 БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областями. Дроны также уничтожили над Москвой и Московской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем при ударах БПЛА. По его словам, дрон атаковал работавшую в поле сельхозтехнику. Глава Брянской области Александр Богомаз отчитался о 33 уничтоженных беспилотниках над регионом. Губернатор Орловской области Андрей Клычков писал о пяти сбитых БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтоженных беспилотниках около 13:00 мск и 14:30 мск.