США за время блокады перехватили 48 связанных с Ираном судов

Военно-морские силы США захватили 48 судов, связанных с Ираном, за время блокады портов республики. Она длится с середины апреля. Об этом сообщила пресс-служба американского Центрального командования (CENTCOM) в соцсети X.

Американский президент Дональд Трамп сравнил действия ВМС США во время блокады Ирана с действиями пиратов. Он назвал «прибыльным бизнесом» захваты судов и их грузов.

За время блокады американская сторона отчиталась о захвате нескольких судов. Среди них — Tifani, Majestic, Touska. По данным Ирана, с коммерческих судов Majestic и Tifani США изъяли почти 4 млн баррелей иранской нефти.