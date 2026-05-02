Bloomberg узнал о сокращении добычи нефти в Иране из-за блокады США

В Иране начали сокращать добычу нефти из-за усиления военно-морской блокады США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, экспорт нефти из Ирана резко сократился за последние недели, а хранилища очень быстро заполняются.

По словам одного из собеседников агентства, Тегеран заблаговременно сокращает добычу нефти, чтобы не ждать полного заполнения резервуаров и не превышать предельные мощности. Кроме того, иранские инженеры научились останавливать скважины без серьезных повреждений и быстро перезапускать их. По словам источников, Иран выработал такой способ остановки добычи после «многолетних санкций и остановок производства».

Морская блокада Ирана началась в середине апреля. В конце того месяца американский президент Дональд Трамп заявлял, что США будут держать военно-морскую блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку по ядерной программе. По данным Пентагона, Иран потерял из-за блокады портов почти $5 млрд.