Экс-глава Оренбуржья опроверг информацию о попытке нападения на него на митинге

Бывший губернатор Оренбуржья и действующий глава Свердловской области Денис Паслер прокомментировал инцидент с мужчиной, которого задержали на первомайском митинге в Екатеринбурге. По словам чиновника, это не было попыткой нападения. Об этом Денис Паслер сообщил в своем канале в Max.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на первомайском митинге в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Денис Паслер на первомайском митинге в Екатеринбурге

«В действительности – обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться»,— написал глава региона.

Денис Паслер отметил, что не сомневается, что неизвестный не хотел причинить вред губернатору. Глава Свердловской области «поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку».

Ранее СМИ сообщили о том, что в Екатеринбурге на митинге в честь Праздника Весны и Труда была совершена попытка нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

В сеть попало видео, на котором мужчина в спортивном костюме пытался подбежать к главе региона, когда тот фотографировался с участницей митинга. В итоге неизвестного остановила и скрутила охрана. Мужчину передали полиции.

Георгий Портнов