Кинотеатры теряют «серость»

Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждения о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание Cinemaplex. Письма разослала юридическая фирма «Самойлов». В компании подтвердили “Ъ FM”, что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment Inc.

И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022-м, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго:

«Авторское право не отменялось и не корректировалось, поэтому права иностранных правообладателей сохраняются в полном объеме. По сути, действует принцип: защищать их должны сами владельцы. Если есть нарушение, они подают претензию или обращаются в суд — и механизм начинает работать. Со стороны надзорных и правоохранительных органов инициативы, как правило, не будет: они подключаются только при наличии заявления от пострадавшей стороны. Как только такая жалоба поступает, процесс запускается. При этом понятия "формат предварительного показа" с юридической точки зрения не существует».

В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако на кино это не распространяется, говорит президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента:

«Кинематограф — это сфера развлечений, он не связан с базовой жизнедеятельностью населения. Поэтому вряд ли государство будет вмешиваться и нарушать правовой порядок ради этой отрасли. Другое дело — медицина: там вопросы патентов напрямую связаны со здоровьем и безопасностью, и в таких случаях политические решения могут быть оправданы. В индустрии развлечений ситуация иная: говорить о серьезной политической необходимости сложно. Теоретически можно представить даже более жесткие меры — например, ограничения на показ продукции Warner Bros.. Но, скорее всего, подобные вопросы будут решаться в правовом поле».

По данным РБК, за четыре года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами превысили 7 млрд руб. При этом собеседники “Ъ FM” отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается. И предостережения от киностудии Warner Bros.о незаконности теневых показов — это не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не Cinemaplex Рифат Фазлыев:

«Участники рынка активно обсуждают эти рассылки, но ясности по-прежнему нет: никто не понимает, что это и как действовать. Ранее похожие ситуации возникали вокруг проката фильмов Sony Pictures — точнее, ее представителя в России, компании "Контент-Клуб". Тогда начались судебные разбирательства с объединенной сетью кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк". В частности, был подан иск к "Синема Парк" с требованием компенсировать доходы от проката фильма "Анчартед". В ответ в 2022 году сети подали встречный иск за неисполнение договорных обязательств. Разбирательства продолжаются до сих пор — это как раз пример того, как решаются вопросы, связанные с доходами и правами зарубежных правообладателей в России».

По словам собеседников “Ъ FM”, в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Bros. сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике 2026 года «Они придут за тобой». Но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Информации о долгожданном релизе «Мортал Комбат 2» пока нет.

Ангелина Зотина