Оренбуржье больше трех часов находилось под угрозой атаки БПЛА

Отбой угрозы атаки беспилотной авиации объявлен в Оренбургской области в субботу, 2 мая, в 17:48 (MSK+1). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Оренбургской области в субботу в 14:07. В этот период аэропорты Оренбурга и Орска работали в штатном режиме, ограничения на прием и отправление самолетов не вводились. В настоящее время задержки и отмены рейсов нет.

Оренбургская область подверглась атаке БПЛА в среду, 29 апреля. Над регионом были сбиты вражеские беспилотники, пытавшиеся атаковать местные предприятия. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов