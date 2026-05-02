В Оренбуржье объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки вражеской беспилотной авиации объявлена в Оренбургской области днем в субботу, 2 мая. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Оренбурга и Орска пока не вводились. По информации на сайте аэровокзала региональной столицы, в настоящее время задерживается вылет одного рейса (в Сочи).

В среду, 29 апреля, вражеские беспилотники атаковали предприятия в Оренбуржье. Все летательные аппараты были сбиты. Никто не погиб и не пострадал.

