В Оренбуржье объявлена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки вражеской беспилотной авиации объявлена в Оренбургской области днем в субботу, 2 мая. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Оренбурга и Орска пока не вводились. По информации на сайте аэровокзала региональной столицы, в настоящее время задерживается вылет одного рейса (в Сочи).
В среду, 29 апреля, вражеские беспилотники атаковали предприятия в Оренбуржье. Все летательные аппараты были сбиты. Никто не погиб и не пострадал.