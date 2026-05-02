«Слепой патриотизм» дорого оценили

Опрошенные “Ъ FM” эксперты арт-рынка оценили новое произведение Бэнкси в десятки миллионов долларов, но только в том случае, если скульптуру выставят на аукцион. 29 апреля на площади Ватерлоо в самом центре Лондона появилась статуя мужчины в костюме. Он держит в руках флаг, который застилает ему глаза, и уверено шагает вперед с постамента. Накануне Бэнкси признал свое авторство, об этом он написал на странице в соцсетях, а также прикрепил видео с процедурой установки скульптуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jack Taylor / Reuters Фото: Jack Taylor / Reuters

Статуя вызвала ажиотаж у публики, рассказал “Ъ FM” житель Лондона Андрей:

«В соцсетях полно фотографий — люди толпятся у скульптуры с раннего утра до позднего вечера — событие действительно громкое. Особенно сильный эффект она произвела потому, что затрагивает чувствительные темы — национализм, правовой популизм, роль политиков. Хотя сам Бэнкси так ее не называл, в медиа закрепилось название "Слепой патриотизм". Работа установлена в самом центре Лондона и выглядит там удивительно органично — будто место под нее готовили заранее. Власти на такие проекты реагируют по-разному и часто выступают против, тем более что подобные акции нередко не вполне легитимны. Однако в данном случае Вестминстерский совет, похоже, решил сыграть на этом в свою пользу: быстро огородил скульптуру, подчеркнув свою "прогрессивность" и одновременно защитив объект. Это объяснимо — работы Бэнкси стоят больших денег и нередко исчезают: их просто воруют».

В городском совете Вестминстера заявили, что рады новому произведению Бэнкси, которое дополняет лондонскую сцену уличного искусства. Власти также подчеркнули, что попытались защитить статую, но она останется общедоступной. Впрочем, сам формат делает произведение пригодным для продажи в отличии от граффити, отмечает директор Московской школы современного искусства Михаил Левин:

«Мне кажется, работа органично вписывается в городскую среду и точно соответствует локации. Не исключено, что было неформальное согласование: слишком центральное место и сложная установка, чтобы остаться без внимания властей. Скорее всего, она не задержится там надолго — такие объекты часто попадают в частные коллекции или на аукционы, где вызывают большой интерес. При этом политический подтекст не мешает возможному музейному будущему. Есть ли шанс побить ценовой рекорд для работ Бэнкси? Думаю, да. Если она окажется на торгах Christie's или Sotheby's, цена вполне может превысить $10-15 млн».

Самой дорогой работой Бэнкси остается «Девочка с воздушным шариком». В 2018 году художник создал копию знаменитого граффити на бумаге, которую купили на торгах Sotheby’s больше чем за миллион фунтов стерлингов. Однако при ударе молотка в рамке картины включился встроенный механизм, который изрезал почти половину полотна. Эту частично уничтоженную работу повторно купили в 2021-м уже за 18,5 миллионов фунтов стерлингов. На новой скульптуре Бэнкси тоже сможет хорошо заработать и продавать даже ее мини-копии, полагает искусствовед и арт-консультант Ольга Погасова:

«В контексте художественной практики Бэнкси это, похоже, новый этап: не изображение на стене, а полноценный объект. Монументальная форма — уже другой уровень высказывания. Уличные художники со временем часто переходят к работе с формой, и у Бэнкси был подобный опыт — например, скульптура The Drinker в 2004 году в Лондоне. Тогда это была разовая акция, работа быстро исчезла, но сейчас масштаб и контекст заметно серьезнее. Не исключено, что со временем появятся и целые серии подобных скульптур.

Какое будущее ждет статую? Возможны два сценария: либо работу сохранят по просьбе жителей — как это было с инсталляцией Маурицио Каттелан в Милан, либо она уйдет с молотка. Учитывая, что "Девочка с воздушным шаром" продавалась за миллионы фунтов, стоимость этой работы может исчисляться десятками миллионов. Также не исключено появление тиражных версий для рынка галерей и коллекционеров».

В 2004-м скульптуру Бэнкси «Пьяница» похитил другой художник Энди Линк. Он требовал за нее выкуп, а когда не получил денег, оставил статую у себя в саду. Оттуда спустя три года ее вынесли уже другие грабители.