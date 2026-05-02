Путин подписал закон о наказании за продажу нелегальной табачной продукции

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за нарушение правил продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон предусматривает административные санкции за реализацию табачных изделий с нарушением установленных пределов цен и сроков годности. В частности, запрещается продажа табака и вейпов ниже минимальной или выше максимальной розничной цены после получения уведомления из государственной системы мониторинга маркированных товаров.

Размер штрафа зависит от количества проданных за один день в одном магазине единиц товара. За продажу до 100 единиц предусмотрен штраф в 5 тыс. руб., от 101 до 1000 единиц — 50 тыс. руб., свыше 1000 единиц — 500 тыс. руб.

Также закон вводит ответственность за продажу табачной продукции с истекшим сроком годности после уведомления из системы мониторинга. Индивидуальные предприниматели должны будут уплатить 10 тыс. руб. за каждую просроченную единицу, юридические лица — 20 тыс. руб. за штуку.

Кроме того, наказание предусмотрено для продавцов, не зарегистрированных в системе мониторинга. Если через одну кассу за месяц продано более 10 единиц продукции без регистрации, штраф составит 50 тыс. руб.