Дубай привлекает экспатов

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство. Теперь документ сроком на два года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тыс. дирхамов — чуть больше $200 тыс.

Таким образом власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин:

«После 25 февраля Дубай столкнулся с рисками оттока экспатов и снижения притока новых. Раньше туда ежедневно приезжали тысячи людей, и их нужно как-то удерживать. Помимо налоговых льгот, ключевой фактор — упрощение получения вида на жительство. В целом условия и раньше были мягкими, но дополнительные меры выглядят логично и могут стимулировать спрос на недвижимость, в том числе в более доступных сегментах, где застройка активно расширяется. При этом премиальная недвижимость — например, виллы — и так продавалась достаточно хорошо, тогда как бюджетные районы нуждаются в новых покупателях.

Что касается россиян, вряд ли они станут массово интересоваться дешевым жильем. Эмираты остаются дорогой страной, и российские покупатели традиционно ориентируются на сегмент выше среднего. Бюджетная недвижимость скорее будет интересна приезжим из менее обеспеченных стран, которые едут туда работать».

ВНЖ Объединенных Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить двухлетний ВНЖ, необязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Nikoliers Андрей Косарев. По его словам, в других эмиратах есть предложения по заметно более привлекательной цене:

«Прежний минимальный порог для получения ВНЖ через недвижимость составлял 750 тыс. дирхам — это примерно уровень ликвидной студии в хорошем районе. Снижение порога само по себе вряд ли существенно повлияет на спрос: разница не настолько велика, чтобы привлечь массового инвестора. Однако есть два важных изменения. Во-первых, при совместном владении теперь достаточно вложить от 400 тыс. дирхам на человека, и каждый совладелец может претендовать на двухлетний ВНЖ. Это заметно расширяет возможности: можно объединяться и покупать объект дороже, получая несколько виз.

Во-вторых, нововведение касается не только Дубая, но и всех Эмиратов, где цены на недвижимость могут быть значительно ниже — например, Аджман, Умм-эль-Кувейн или Шарджа. При этом важно понимать: покупка недвижимости дает лишь основание для получения ВНЖ, но не гарантирует его. Формально дешевый или номинальный объект может не соответствовать ожиданиям властей и не привести к одобрению заявки».

Ранее собеседники “Ъ FM” рассказывали, что после двухмесячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте.

