В Люберцах пожар охватил три этажа многоквартирного дома

В Люберцах Московской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону. О пострадавших не сообщается.

Возгорание произошло по адресу: ул. 3-е Почтовое отделение, дом 54. Огонь охватил квартиру на 15-м этаже, пламя перекинулось на балконы 16-го и 17-го этажей, рассказали в ведомстве. Пожарные спасли с 17-го этажа одного человека. Еще 20 жильцов дома эвакуировались. Сейчас пожар локализовали на площади 29 кв. м.

В ночь на 2 мая при пожаре в частном жилом доме в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре погибла семья из семи человек. Среди них было четверо детей. По данным СКР, причиной пожара могло стать нарушение требований безопасности при использовании печного оборудования.