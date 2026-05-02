Семья из семи человек погибла при пожаре в Югре

В пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре погибла семья из семи человек. Среди них — четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук в Telegram.

Сообщение о возгорании частного жилого дома поступило около двух часов ночи, рассказал господин Кухарук. По предварительным данным, причиной послужило нарушение правил пользования электроприборами. Площадь пожара достигала 142 кв. м, его удалось ликвидировать к 03:30. В тушении участвовали 16 пожарных и 4 единицы техники.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и распорядился предоставить им экстренную социальную и психологическую помощь. «Держу ситуацию на личном контроле», — отметил Руслан Кухарук.

Прокуратура ХМАО проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), его ход находится на контроле надзорного ведомства.