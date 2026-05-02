Путин подписал закон о передвижных аптеках

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами через передвижные аптечные пункты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Передвижной аптечный пункт — это структурное подразделение аптечной организации, работающее вне стационарного магазина. Однако такой формат не заменит обычные аптеки: торговля разрешена только в населенных пунктах, где нет стационарных аптек или медицинских организаций с фармацевтической лицензией. Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

Закон ограничивает перечень препаратов, которые можно продавать с колес. Запрещены лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, сильнодействующие и радиофармацевтические препараты, иммунобиологические средства, лекарства с температурой хранения ниже 15 градусов, а также спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта свыше 25%. Расходы на создание системы дистанционной торговли лягут на аптечные организации — дополнительного финансирования из бюджета не потребуется. Включение региона в эксперимент будет происходить по решению правительства на основании заявки губернатора.