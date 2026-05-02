Путин подписал закон об игорной зоне в Республике Алтай

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, регион стал пятым субъектом РФ, где допускается организация казино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящее время в России действуют четыре игорные зоны: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Еще одна зона — «Золотой берег» в Крыму — находится в стадии строительства. Новый закон включает Республику Алтай в перечень регионов, где могут создаваться такие зоны, учитывая ее туристический потенциал.

Глава региона Андрей Турчак ранее сообщал, что игорную зону планируется разместить в Майминском районе. Это будет не сеть казино по всей республике, а локальная территория с жесткими правовыми рамками и государственным контролем. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.