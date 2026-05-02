Аэропорт Шереметьево заработал с ограничениями

Московский аэропорт Шереметьево перешел на особый режим работы. Прием и выпуск воздушных судов теперь осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня на подлете к Москве силы ПВО сбили с начала суток восемь беспилотников. Об уничтожении последнего дрона сообщалось примерно в 12:50. Первый дрон был сбит примерно в 2:20. Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Внуково. Их сняли около 4:30.