В Свердловской области потеплеет до +22° после первомайских заморозков

С воскресенья западные ветры начнут поставлять на Урал теплые воздушные массы с Атлантики, в связи с чем температура в Свердловской области в ближайшие дни будет повышаться, сообщили в Уральском гидрометцентре. Синоптики отметили, что температура воздуха за прошедшие сутки в регионе соответствовала норме и в среднем была +6°…+8°. «В Тавде, Туринской Слободе, Таборах, Тугулыме за сутки выпало 35-50% месячной нормы осадков. Грозы в начале мая в Свердловской области не случилось»,— добавили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 3 мая, в темное время суток на севере региона пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит –1°...+4°, днем — +13°…+18°. Ветер будет западный 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В понедельник, 4 мая, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью составит +1°...+6°, днем — +13°…+18°. Ветер будет юго-западный, западный 2–9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

Во вторник, 5 мая, синоптики вновь прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью составит +3°...+8°, днем — +17°…+22°. Ветер будет юго-западный, западный 2–9 м/c, местами порывы до 14 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 3 мая, не ожидается осадков. Температура ночью составит +2°...+4°, днем — +14°...+16°. Ветер будет западный 5–10 м/c.

В понедельник, 4 мая, днем в городе пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит +3°...+5°, днем — +13°...+15°. Ветер будет юго-западный, западный 2–9 м/c.

Во вторник, 5 мая, синоптики не прогнозируют осадков. Температура ночью составит +6°...+8°, днем — +19°...+21°. В городе сохранится юго-западный, западный ветер 2–9 м/c.

Василий Алексеев