Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на $3,5 млрд за квартал

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что в январе–апреле 2026 года импорт из России снизился на $3,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение в процентном выражении составило 22,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

«Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация»,— сказал господин Болат на презентации по внешней торговле Турции за апрель (цитата по «РИА Новости»).

Значительное снижение импорта также зафиксировано из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции, однако именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок. В то же время наибольший рост импорта Турции за этот период пришелся на Китай — увеличение составило $1,8 млрд. Прирост также отмечен по поставкам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.