В аэропортах Петербурга и Пскова сняли ограничения

В аэропорту Пскова временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые ранее вводились для обеспечения безопасности полетов, сняты. По сообщению Росавиации, меры безопасности, послужившие причиной приостановки работы аэропорта в начале мая, больше не применяются.

Подобных ограничений в аэропорту Санкт-Петербурга также больше нет. Снятие ограничений позволит восстановить нормальный график полетов и снизить неудобства для пассажиров.