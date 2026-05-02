Три человека пострадали при ударе дрона по автомобилю в Курской области

В приграничном районе Курской области в результате удара украинского беспилотника по гражданской машине пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Атака произошла в Хомутовском районе. Дрон ударил по автомобилю, в котором находилась семья из Белгородской области, направлявшаяся в Брянск. Двое взрослых получили акубаротравмы (травма в результате действия акустической взрывной волны), еще один мужчина — осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Когда позволит обстановка, их планируется перевезти в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.