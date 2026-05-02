«Прибыльное дело» блокадой не назовут

Дональд Трамп назвал блокаду Ормузского пролива «прибыльным делом». «Мы, как пираты»,— в шутку сказал американский президент журналистам. На этом фоне Вашингтон пригрозил санкциями всем, кто платит Тегерану за безопасный проход судов. Ограничения уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона.

Подобный шаг представляется довольно рискованным, говорит старший научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Кошкин:

«Попытки Дональда Трампа оказать экономическое давление вряд ли будут успешными, поскольку этот инструмент во многом уже исчерпан. Такие действия скорее могут оттолкнуть даже тех немногих, кто еще сохраняет лояльность к США, и выглядеть как демонстрация слабости. Если страны начнут игнорировать угрозы и продолжат взаимодействие с Ираном, это будет интерпретировано не в пользу Трампа и вряд ли приблизит завершение конфликта. Более того, подобная риторика может нарушить и без того хрупкое равновесие. При этом не исключено, что она адресована прежде всего внутренней аудитории: Трампу важно показать американцам, что он контролирует ситуацию».

Пентагон оценил потери Исламской Республики из-за американской блокады в $4,8 млрд. На этом фоне Белый дом отправил в Конгресс официальное уведомление от имени Трампа о том, что война с Ираном завершена. В письме указано, что между Вашингтоном и Тегераном действует перемирие, а значит, фактически боевые действия прекратились. 1 мая истек 60-дневный срок и теперь юридически Трамп не может вести военную кампанию без одобрения Конгресса, напоминает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Трамп, вероятно, будет заявлять, что война фактически завершена, ссылаясь на перемирие как на паузу до согласования условий. Однако с такой трактовкой не согласны юристы по обе стороны политического спектра. При этом у Конгресса нет реальных механизмов, чтобы принудить его к конкретным действиям, поэтому Трамп может затягивать процесс через суды и использовать размытые формулировки, сохраняя ситуацию "ни мира, ни войны".

Идея санкций против стран и компаний, платящих Ирану за проход через Ормузский пролив, вряд ли ускорит переговоры. Это скорее попытка давления, но мера выглядит слабой: против Китая Трамп на такие шаги не пойдет, а другие страны не смогут повлиять на позицию Тегерана. В итоге Трамп оказывается в сложной ситуации: с одной стороны давление Конгресса, с другой — рост цен на нефть и общая нестабильность.

Ему нужен выход, и, вероятно, в конечном счете иранская сторона поможет его сформировать».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер написал в соцсетях, что вооруженный конфликт против Ирана еще не закончен. Заявление Трампа о завершении войны политик назвал бредом. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Объединенных Арабских Эмиратов снизились на четверть. А совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь $80 млрд. Негативные экономические последствия ставят под сомнение эффективность американской стратегии, рассуждает начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев:

«Судя по последним данным, стратегия США пока не выглядит успешной ни в военном, ни в экономическом плане. Блокада фактически не работает: несмотря на присутствие авианосцев, нефтяные танкеры продолжают проходить пролив. Возникает и экономический эффект бумеранга: перебои уже спровоцировали рост цен, в том числе на удобрения, а ООН предупреждает о риске голода для десятков миллионов человек.

При этом Иран адаптируется — использует танкеры как плавучие хранилища, применяет криптовалюту и продолжает поставки через "теневой флот", в том числе в Китай. В результате Тегеран закрепляет более самостоятельную позицию в регионе.

Если США не изменят ситуацию, их угрозы рискуют превратиться в формальность, что ударит по репутации Вашингтона как гаранта свободы судоходства».

Источники The Wall Street Journal сообщают, что Иран смягчил требования к США для возобновления переговоров. В частности, Тегеран готов открыть Ормузский пролив при условии, если Вашингтон перестанет блокировать иранские порты. Газета также передает, что Трамп поручил вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Собеседники The Wall Street Journal называют этот шаг ответом на отказ европейских союзников помочь США в конфликте против Ирана.

Ульяна Горелова, Никита Путятин