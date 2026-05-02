Над Курской областью сбили почти 80 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны сбили 79 беспилотников различного типа над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram.

По словам господина Хинштейна, период учета действия ПВО длился с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая. За это время также зафиксировано 42 артиллерийских обстрела ВСУ по отселенным районам Курской области, причем четыре атаки осуществлялись с использованием взрывных устройств, установленных на беспилотниках.

Несмотря на активные боевые действия, жертв и пострадавших среди мирного населения нет, подчеркнул губернатор. От ударов пострадали несколько объектов инфраструктуры и жилых домов: в селе Нижний Мордок повреждены крыша и стена частного дома, в Рыльском районе — техническое оборудование радиовышки, что вызвало нарушение вещания на нескольких территориях. Также в деревне Сухая зафиксированы повреждения фасада и остекления двух домов, а также двух автомобилей.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 2 мая на территории России, включая Курскую область, было уничтожено более 200 дронов ВСУ.