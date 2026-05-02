На подлете к Москве сбили шестой с ночи беспилотник

Средства ПВО уничтожили шестой с ночи беспилотник ВСУ, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Как сообщил глава города, на местах падений обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Первое сообщение господина Собянина о сбитых беспилотниках появилось в 2:20. За ним последовали обновления в 3:25, 4:11 и 4:15. Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Внуково. Их сняли около 4:30.