В южных районах Удмуртии стартовала посевная кампания

Первыми к полевым работам приступили южные районы республики — Можгинский, Кизнерский, Киясовский и Сарапульский. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«По всей республике идет боронование и подкормка. Семенами хозяйства обеспечены. Технику подготовили. В полях будут работать более 5 тыс. тракторов, 1,5 тыс. грузовых машин, 1,4 тыс. сеялок. Всего в этом году предприятия и фермеры засеют 884 тыс. гектаров пшеницей, рожью, ячменем, овсом, рапсом, кукурузой, льном и травами», — рассказал Александр Бречалов в канале МАХ.

Аграрии Удмуртии ускоряют подготовку: протравливают семена, вносят минудобрения под озимые и многолетние травы, боронуют поля. Запас семян зерновых и зернобобовых — 60,9 тыс. тонн, минеральных удобрений — 94% от плана.

Посевная площадь экофермы «Дубровское» в Киясовском районе в этом году — 6400 га. Основная задача хозяйства — обеспечить кормами собственных коров и коз. В этом сезоне экоферма впервые планирует сеять озимый рапс. Для этого в оборот введут 150 гектаров земли, прежде занятых диким кустарником.

Напомним, планируемая площадь посева в Удмуртии весной 2026 года составляет 884,4 тыс. га, это на 11,5 тыс. га больше, чем в 2025 году.